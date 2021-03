BR24Live: Tagesgespräch zu Astrazeneca - Sind wir zu vorsichtig?

Der Ausfall des Astrazeneca-Vakzins kann nur begrenzt mit anderen Impfstoffen aufgefangen werden. Dementsprechend können viele Menschen in Bayern heute und in den nächsten Tagen nicht geimpft werden. Die Folge: Impfzentren müssen zahlreiche Termine absagen.

Das Vertrauen der Menschen dürfe nicht verloren gehen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek in der Bayern 2-radioWelt. Aus diesem Grund hält er die Entscheidung für richtig. Er hofft, dass nach einer Überprüfung eine klare Empfehlung für den Impfstoff noch diese Woche ausgesprochen wird. Dennoch wirft der aktuelle Stopp die Impfstrategie und den veranschlagten Zeitplan abermals zurück.

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Was halten Sie vom Impfstopp mit Astrazeneca? Was sind Ihrer Meinung nach die Folgen? Sind wir zu zögerlich beim Impfen? Wurden Sie bereits mit einem Vakzin geimpft? Welche Erfahrungen haben Sie mit Astrazeneca gemacht? Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, um rasch mit den Impfungen voranzukommen? Worauf sollte die Politik jetzt ihr Augenmerk richten?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Timo Ulrichs, Epidemiologe an der Akkon-Hochschule.