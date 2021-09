BR24live: Wie treffen Sie Ihre Wahlentscheidung?

Endspurt im Wahlkampf für die Bundestagswahl, der Wahlsonntag rückt immer näher. Am 26. September um 17.59 Uhr ist dann Schluss, die letzten Wählerinnen und Wähler werfen ihre Stimmzettel in die Urnen. Schon jetzt nutzen viele die Möglichkeit der Briefwahl.

Wovon hängt Ihre Wahlentscheidung ab?

Das Tagesgespräch fragt heute: Wissen Sie schon, welche Partei Sie wählen werden? Oder entscheiden Sie das relativ kurzfristig vor der Stimmabgabe? Wovon hängt Ihre Wahlentscheidung ab?

Haben Sie die 38 Fragen beim "Wahl-O-Mat" beantwortet - oder haben Sie eines der anderen Online-Angebote genutzt, die es als Entscheidungshilfe zur Bundestagswahl gibt?

Lesen Sie aufmerksam die Wahlprogramme der Parteien, um über die Inhalte ganz genau Bescheid zu wissen?

Wie wichtig ist Ihnen die Strategie der Parteien, die "Performance" ihrer Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf? Worauf achten Sie besonders? Worauf weniger?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderator Achim Bogdahn sind: Prof. Stefan Marschall, Politikwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, und Prof. Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal.

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.