BR24live: Tagesgespräch - Wie kommt die CDU aus dem Krisenmodus?

Im Tagesgespräch kommt außerdem Prof. Ulrike Ackermann zu Wort. Die Politikwissenschaftlerin ist Direktorin des John-Stuart-Mill-Instituts in Heidelberg. In ihrem 2020 erschienen Buch "Das Schweigen der Mitte" hat sich Ackermann mit der Krise der Union und der Volksparteien insgesamt auseinandergesetzt. Die CDU habe sich in den letzten Jahren zu sehr auf Machtperspektiven und auf Personaldebatten beschränkt, statt sich inhaltlich zu erneuern - so ihre Beobachtung.

Was meinen Sie?

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.