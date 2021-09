BR24live Tagesgespräch: Wie kann Schule besser werden?

Erster Schultag in Bayern - für rund 1,6 Millionen Schülerinnen und Schüler enden die Sommerferien. Das aktuelle Corona-Schutzkonzept soll im neuen Schuljahr für so viel Präsenzunterricht wie möglich sorgen.

Präsenzunterricht ist laut Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) im neuen Schuljahr "oberste Maxime". Die Personalplanung für die Schulen sei weitgehend abgeschlossen, betonte er vor einigen Tagen. "Die Unterrichtsversorgung zum Schuljahresbeginn steht." Piazolo kündigte außerdem an, dass die Digitalisierung der Schulen weiter vorangetrieben werde.

Was kann in der Schule verbessert werden?

Das Tagesgespräch fragt: Was erwarten Sie sich vom neuen Schuljahr? Worauf kommt es Eltern, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern an? Wie bewahren sich Kinder die Freude am Lernen? Wie Lehrer die Freude am Lehren? Die ganz grundsätzlichen Fragen: Wie kann Schule besser werden? Wo funktioniert's? Wo hakt es?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Birgit Kappel ist Erziehungswissenschaftler Dr. Wolfgang Beutel von der Universität Hannover. Außerdem kommt zu Prof. Elke Inckemann zu Wort, sie ist Professorin für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik an der LMU München.

