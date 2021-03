BR24Live: Tagesgespräch - Wie ist die Corona-Strategie?

Anfang der Woche hat Ministerpräsident Söder vorgeschlagen, Hausärzte stärker bei der Impfung einzubeziehen und von einer Priorisierung zu Empfehlungen überzugehen. Dafür sei jedoch eine gut geregelte Impfstoffverteilung zwingend erforderlich, betont der Bayerische Hausärzteverband.

Neben dem aktuellen Impfplan geht es bei der heutigen Konferenz zwischen Bund und Ländern auch um die Frage, wie man auf die Ausbreitung der Corona-Varianten reagiert. Laut eines Beschlussentwurfs soll es eine Lockdown-Verlängerung bis zum 28. März geben, bei gleichzeitigen vereinzelten Lockerungen. Mehr Ladenöffnungen und mehr Kontaktmöglichkeiten soll es geben.

Auch der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, kostenlose Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten, wird wohl diskutiert werden.

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Was erwarten Sie sich vom heutigen Bund-Länder-Treffen? Wie blicken Sie auf die aktuelle Corona-Impfstrategie? Wie stehen Sie zu einem verlängerten Lockdown? Können Schnelltests helfen, um der Pandemie Herr zu werden? Was ist Ihrer Meinung nach wichtig, um die Corona-Pandemie einzudämmen? Was wünschen Sie sich von der Politik?

Zu Gast bei Moderator Till Nassif ist Jeanne Turczynski aus der BR-Wissenschaftsredaktion.

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.