BR24Live: Tagesgespräch: Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Eine turbulente Zeit: Das Jahr 2020 - es hatte zunächst noch mit Gerüchten über eine "mysteriöse Lungenkrankheit" aus China begonnen. Genau vor einem Jahr, am 27. Januar 2020, meldet sich dann der erste deutsche Patient im Schwabinger Krankenhaus in München. Ein Mitarbeiter der Firma Webasto hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt.

Im Februar bekommt das Virus seinen Namen: SARS-CoV-2. Am 11. März erklärt die WHO die Epidemie zur weltweiten Pandemie. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in 114 Ländern knapp 118.000 Infizierte und mehr als 4.000 Tote.

In Deutschland beginnt die Zeit der geschlossenen Schulen und Theater, der Kontaktverbote und der Hamsterkäufe, aber auch der Solidarität unter Nachbarn.

Kaum ein Tag ist ohne Corona-Schlagzeilen vergangen - ein Ende ist noch nicht absehbar. Das führt bei vielen auch zu psychischen Belastungen, beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen. Immerhin: Die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten verspricht Hoffnung.

Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Das Tagesgespräch zieht nach einem Jahr Corona in Deutschland eine Zwischenbilanz: Wie hat sich Ihr Leben verändert?

Wurde Ihr Alltag auf den Kopf gestellt? Bangen Sie nach wie vor um Ihre Existenz? Oder konnten Sie sich einigermaßen einrichten im Homeoffice? Wie hat sich Corona auf Ihr Berufs- und Familienleben und auf Ihr Verhalten ausgewirkt? Welche Perspektiven sehen Sie?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderator Till Nassif sind der Sozialpsychologe Prof. Rolf van Dick und der Medizinhistoriker Prof. Karl-Heinz Leven.

