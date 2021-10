BR24live: Tagesgespräch - Wie geht es weiter mit der Union?

Was wird nach der verlorenen Bundestagswahl aus der Union? CDU-Parteichef Armin Laschet hat gestern davon gesprochen, dass seine Partei "mit neuen Persönlichkeiten" einen "Neuanfang" machen müsse. Er kündigte eine "personelle Neuaufstellung" der Parteispitze an - und meinte damit auch den Vorsitz. "Die personelle Neuaufstellung der CDU, vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand, werden wir ebenfalls zügig anpacken", sagte er.

Ein Rückzug auf Raten, kein Rücktritt

Von einem sofortigen Rücktritt war nicht die Rede - es läuft für Armin Laschet also auf einen Rückzug auf Raten hinaus. Am eindeutigsten war Laschets Botschaft an FDP und Grüne: Sollte eine Ampel-Koalition mit der SPD scheitern, stehe die Union bereit und biete eine "Chance für einen echten Aufbruch".

Wie geht es nun weiter mit der CDU? Die zentralen Fragen im Tagesgespräch: Was kann bleiben, wie es ist? Was sollte sich ändern? Welche Personen sollten in der Union eine größere Rolle spielen? Welche Themen sollte die Partei abdecken?

Zu Gast im Tagesgespräch ist BR-Chefreporter Stephan Mayer.

