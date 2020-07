vor 29 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live: Tagesgespräch - Wie erinnern Sie Hans-Jochen Vogel?

SPD-Politiker Hans-Jochen Vogel hatte viele Ämter inne: Stadtoberhaupt in München, Justizminister, Parteichef. Nun ist er mit 94 Jahren gestorben. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnumer 0800 94 95 95 5.