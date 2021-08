vor etwa einer Stunde Artikel mit Video-Inhalten

BR24live Tagesgespräch: Wie den Afghanen helfen?

Was können wir tun für die Menschen, die unter den Taliban in Afghanistan nicht mehr sicher sind? Wie viel Verantwortung haben wir für diejenigen, die jetzt verfolgt werden? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.