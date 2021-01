BR24Live Tagesgespräch: Wer soll neuer CDU-Chef werden?

Am morgigen Samstag wählt die CDU auf einem virtuellen Parteitag ihren neuen Vorsitzenden. Drei Kandidaten stehen zur Wahl um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU. Noch ist unklar, ob der neue Parteichef auch der Kanzlerkandidat sein wird.

Laschet, Röttgen, Merz - wer soll's werden?

Wer sollte Ihrer Meinung nach der neue CDU-Vorsitzende werden? Armin Laschet, der Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen? Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker und früherer Bundesumweltminister? Oder ist Ihr Hoffnungsträger der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz?

Was meinen Sie?

Welche Richtung schlägt die CDU mit demjenigen ein, der am Samstag gewählt wird? Wer kommt bei den CDU-Mitgliedern am besten an? Und wer bei den Wählerinnen und Wählern, die im September den neuen Bundestag wählen? Wird der neue CDU-Vorsitzende automatisch auch Kanzlerkandidat? Und welche Rolle spielen Markus Söder (CSU) oder Jens Spahn (CDU) - kommen Sie ebenfalls als Kanzlerkandidaten für die Union in Frage? Wer wäre als Bundeskanzler ein guter Nachfolger für Angela Merkel? Was meinen Sie?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist Anita Fünffinger, Korrespondentin im BR-Hauptstadtstudio in Berlin.

