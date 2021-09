BR24live Tagesgespräch: Welche Koalition wäre Ihnen am liebsten?

Noch knapp drei Wochen sind's bis zur Bundestagswahl. Dann klärt sich, wie stark die einzelnen Parteien im Parlament vertreten sein werden. Und es wird sich herausstellen, ob Olaf Scholz, Armin Laschet oder Annalena Baerbock die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel antreten wird. Das wird davon abhängen, wer eine Koalition mit einer ausreichenden Mehrheit schmieden kann.

Welche Koalition kommt zustande - was denken Sie?

Das Tagesgespräch fragt: Welche Koalition wäre Ihnen am liebsten? Kommt eine "Ampel-Koalition" zustande - mit SPD, Grünen und der FDP? Was denken Sie über Rot-Rot-Grün aus SPD, Grünen und der Linkspartei? Holen CDU und CSU die Grünen und die FDP in eine "Jamaika-Koalition"? Ist es denkbar, dass SPD und Union wieder gemeinsam regieren werden, mit einer weiteren Partei an ihrer Seite? Schwarz-Rot und das Gelb der FDP - manche nennen das "Deutschland-Koalition". Was würden Sie davon halten? Gibt es eine ganze andere Farbkombination, die Sie gerne hätten?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger ist Björn Dake, BR-Korrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin.

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha. Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.

