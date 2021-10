BR24live: Tagesgespräch: Was tun gegen steigende Energiepreise?

Europas Regierungen müssen schnell handeln, so die EU-Kommission, um den rasant steigenden Energiepreisen etwas entgegenzusetzen. Nach Einschätzung der Experten besteht sonst die Gefahr, dass die nach der Corona-Krise gerade wieder anlaufende Wirtschaft gleich wieder an Fahrt verliert. Die noch amtierende Bundesregierung plant trotzdem vorerst keine Maßnahmen.

Corona, Russland und ein strenger Winter

Die Gründe für die hohen Preise liegen zum einen in der wirtschaftlichen Erholung der Staaten nach der Corona-Krise. Auch der vergangene, vergleichsweise strenge Winter hat dazu beigetragen, da die Gasspeicher nicht so gut gefüllt sind wie üblich. Es gibt aber auch Stimmen, die Russland mitverantwortlich machen, da es kaum zusätzliches Erdgas liefert. So vermuten die Grünen etwa, dass Russland so Druck auf eine schnelle Inbetriebnahme der Gas-Pipeline Nordstream 2 machen will.

Was kann die Politik und was kann jeder selbst dagegen tun?

Wie können Preisschwankungen abgefedert und Verbraucher entlasten werden? Sind Direkt-Zahlungen für einkommensschwache Haushalte eine Lösung? Oder Energie-Gutscheine, die den Ärmsten helfen könnten? Zu den Vorschlägen gehören auch Steuererleichterungen, zum Beispiel das Absenken der Mehrwertsteuer auf Gas. Davon könnten vor allem kleinere und mittlere Unternehmen profitieren.

"Das Tagesgespräch" will aber auch wissen, was jeder Einzelne tun kann, um seine Energiekosten zu senken. Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist Jakob Mayr, ARD-Korrespondent in Brüssel.

