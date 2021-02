BR24Live: Tagesgespräch - Was erwarten Sie vom Impfgipfel?

Die Lieferengpässe mit dem Corona-Impfstoff sind nach wie vor nicht behoben. Dazu kommen noch die Diskussionen auf europäischer Ebene mit dem Hersteller AstraZeneca wegen vertraglicher Vereinbarungen. Bundeskanzlerin Angela Merkel will nun bei einem Impfgipfel mit den Ministerpräsidenten über Verbesserungen bei Corona-Impfungen beraten. An einer Videokonferenz sollen auch mehrere Bundesminister, Vertreter der Impfstoffhersteller und der EU-Kommission teilnehmen.

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Welche Erwartungen haben Sie an den Impfgipfel? Was hat die Politik in den letzten Monaten vielleicht versäumt in Hinblick auf eine Corona-Impfung? Was ist Ihrer Meinung nach jetzt wichtig?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Karin Maag, (CDU) Vorsitzende des Bundestags-Gesundheitsausschusses. Mit im Gespräch ist außerdem der pharmazeutische Biologe Prof. em. Theo Dingermann.

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.