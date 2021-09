BR24live: Tagesgespräch – Sollen schon 16-Jährige wählen dürfen?

Wahlberechtigt und wählbar zum Deutschen Bundestag sind alle Deutschen, die mindestens 18 Jahre alt sind. So steht’s im Artikel 116 Absatz 1 des Grundgesetzes. Das war aber nicht immer so. Das Alter für die Wahlberechtigung ist seit 1949 in mehreren Schritten herabgesetzt worden:

In den ersten 20 Jahren der Bundesrepublik durfte man erst ab 21 wählen und musste mindestens 25 Jahre alt sein, um gewählt werden zu dürfen. Das hat unter anderem zu den Studentenprotesten der 1960-Jahre beigetragen. Viele hofften, dass die Senkung des Wahlalters zu einer Integration der protestierenden Jugendlichen in die parlamentarische Demokratie beitragen würde. Der spätere Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) argumentierte 1968, es gehe darum, "den jungen Menschen die Chance der Mitwirkung in diesem Staat zu eröffnen".

1972 wurden diese Vorgaben zwischenzeitlich auf 18 und 21 Jahre herabgesetzt. Erst seit 1975 gilt die heutige Regelung, dass Bürgerinnen und Bürger, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wählen dürfen und wählbar sind.

Was meinen Sie?

Welche Gründe könnte es heute geben, das Wahlalter erneut zu senken? Es ist ja viel von der Verantwortung der älteren Generation für die Jüngeren die Rede – sollten diese mehr Mitspracherecht bekommen? Das Tagesgespräch fragt heute: Mehr Einfluss für junge Leute: Sollen schon 16-Jährige wählen dürfen?

Als Expertin zugeschaltet ist Prof. Sylvia Kritzinger, Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien.

Außerdem zu Gast im Bayern 2- Studio: Die 10. Klasse des Dürer-Gymnasiums Nürnberg. Die Schülerinnen und Schüler sind digital zugeschaltet und bringen ihre Sicht auf das Thema ein.

Es moderiert Christine Krueger.

