BR24Live: Tagesgespräch - Solidarität in Corona-Zeiten?

Wenn es nach Gesundheitsminister Jens Spahn geht, soll "allen im Sommer ein Impfangebot" gemacht werden. Vorerst gibt es aber eine strikte Priorisierung bei den Impfungen nach Risikogruppen. Viele, die geimpft werden möchten, müssen darauf verzichten. Andere wiederum, denen der Impfstoff schon angeboten wird, sind skeptisch und zögern, sich impfen zu lassen.

Im privaten Bereich und dem öffentlichen Leben gibt es weiterhin starke Einschränkungen. Diese wurden Anfang der Woche sogar noch verschärft. Das geht in vielerlei Hinsicht mit einem persönlichen Verzicht für die Gesundheit aller einher.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Wie steht es mit Ihrer Geduld in Hinblick auf die Corona-Impfung? Wie wichtig ist Ihnen Solidarität während der Pandemie? Wo üben Sie sich gerade in Verzicht für das Allgemeinwohl? Wie gut gelingt Ihnen das bei den Kontaktbeschränkungen? Wo ist für Sie persönlich die Grenze erreicht? Sehen Sie vielleicht sogar Ihre seelische Gesundheit in Gefahr?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Prof. Alena Buyx, Vorsitzende des deutschen Ethikrats und Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der TU München.

