BR24Live: Tagesgespräch - Mehr Lockerungen für Geimpfte?

Noch herrscht ein Mangel an Corona-Impfstoff - die Debatte über Lockerungen für Geimpfte nimmt trotzdem Fahrt auf.

Was bringt ein Impfpass?

Eine Hoffnung für viele Länder, die als Tourismusziel auf freien Reiseverkehr angewiesen sind: Die EU will in den kommenden Monaten einen Impfpass einführen. Wer bereits geimpft wurde, soll das schon bald in einem digitalen Impfnachweis dokumentieren können.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bleibt zurückhaltend. Das System solle neutral sein gegenüber der Frage, wie ein solcher Impfpass eingesetzt werde. Heißt: Jedes Mitgliedsland entscheidet selbst, was möglich wird und was nicht.

Vorbild Israel?

In Israel sind schon besonders viele Menschen geimpft. Dort gibt es einen Impfnachweis, der Besuche im Schwimmbad oder im Fitnessstudio ermöglicht. Mit Griechenland und Zypern laufen Verhandlungen über den Reiseverkehr.

Und bei uns?

"Solange die Zahl der Geimpften noch so viel kleiner ist als die derjenigen, die auf die Impfung warten, sollte der Staat beide Gruppen nicht unterschiedlich behandeln." So hat es Angela Merkel ausgedrückt.

Das Tagesgespräch fragt: Was hilft, um bald wieder Kulturveranstaltungen zuzulassen? Oder Restaurantbesuche? Wie wird es mit den Einschränkungen weitergehen, sobald mehr und mehr Menschen geimpft sind? Welche Rechte und Pflichten haben dann diejenigen, die sich nicht impfen lassen können - oder wollen? Läuft es indirekt auf eine Impfpflicht hinaus?

Was meinen Sie?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn ist Prof. Stefan Huster vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Bochum.

Außerdem schalten wir zu unserem Korrespondenten Tim Aßmann, der aus Israel über den Stand beim Impfen berichtet.

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Das Tagesgespräch live auf BR24 im Stream: Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.