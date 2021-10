BR24live: Tagesgespräch – Korruption, Amigos und Skandale

Zwei Tage nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz vom Amt des Bundeskanzlers bekommt Österreich heute einen neuen Regierungschef. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird gegen 13.00 Uhr den 52-jährigen Alexander Schallenberg als Kanzler vereidigen. Schallenberg und Vize-Kanzler Werner Kogler wollen die seit Januar 2020 regierende Koalition aus konservativer ÖVP und Grünen fortsetzen.

Ein paar Eckdaten zur Karriere des Sebastian Kurz:

Mit der "Liste Kurz" hatte Sebastian Kurz die Wahl gewonnen und war im Dezember 2017 jüngster Regierungschef in Europa geworden. Die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ platzte im Mai 2019 wegen des Ibiza-Skandals rund um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Kurz schaffte es, aus der Affäre weitgehend unbeschadet herauszukommen und im September 2019 erneut einen Wahlsieg einzufahren und dann mit den Grünen die politische Ehe einzugehen.

Am Mittwoch vergangener Woche rückten Fahnder an, um im Kanzleramt, in der ÖVP-Zentrale, im Finanzministerium und in einem Medienhaus Materialien zu sichern. Die Begründung der Ermittler wurde von dem investigativen Online-Portal Zackzack veröffentlicht, hinter dem der Ex-Grünen-Chef und Ex-Nationalratsabgeordnete Peter Pilz steckt. Aus dem Dokument geht der Verdacht hervor, dass Kurz an einem Deal mit einem österreichischen Medienhaus beteiligt gewesen sein soll. Er soll laut Anklagebehörde ab April 2016 als damaliger Außenminister daran mitgewirkt haben, mit durch Steuergelder finanzierten Inseraten Einfluss auf redaktionelle Inhalte zu nehmen. Eine zentrale Rolle dabei sollen Umfragen gespielt haben, deren Zeitpunkt, Fragestellungen und Auswertung vom Team um Kurz beeinflusst worden seien.

Kurz tritt zurück und will doch bleiben

Kurz kündigte an, er werde ÖVP-Chef bleiben, als Fraktionsvorsitzender ins Parlament wechseln und dann die gegen ihn erhobenen Vorwürfe widerlegen. Die Opposition beklagte angesichts des geplanten Wechsels eine Fortsetzung des "Systems Kurz". Kurz werde als "Schattenkanzler" weiterhin im Hintergrund die Strippen ziehen, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

