BR24Live: Tagesgespräch - Kommen bald wieder Schulschließungen?

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch fragt: Wie kann es mit dem Schulbetrieb so noch weitergehen? Was ist Ihrer Meinung nach nötig, um die Kinder angemessen zu unterrichten? Wie haben Sie den Heimunterricht mit Ihren Kindern geregelt? Befinden Sie sich derzeit vielleicht sogar mit schulpflichtigen Kindern in Quarantäne? Was sind Ihre Erfahrungen?

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800/949 5955 sind wir werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer ist: 0151 / 7 220 220 7.