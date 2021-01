BR24Live: Tagesgespräch - Ist Ihr Arbeitsplatz gefährdet?

Die blanken Zahlen zur Arbeitslosigkeit in Deutschland: Im Januar waren 2,9 Millionen Arbeitslose gemeldet, 193.000 mehr als im Dezember und 475.000 mehr als vor einem Jahr. Die Quote liegt bei 6,3 Prozent - das sind 0,4 Prozent-Punkte mehr als im Dezember und ein Prozentpunkt mehr als vor einem Jahr. In Bayern liegt die Quote bei 4,2 Prozent, so die heute veröffentlichten Statistiken zum Arbeitsmarkt. Der Anstieg von Dezember auf Januar sei saisonbedingt, betont der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen.

Aber das Corona-Jahr 2020 hat Spuren hinterlassen: Es gibt weniger offene Stellen als vor einem Jahr. Vor allem im Dienstleistungsbereich und in den Tourismusregionen ist die Arbeitslosenquote gestiegen. Viele Unternehmen in Bayern wollen verstärkt Kurzarbeit anmelden. Schon länger warnt der Einzelhandel vor Insolvenzen. Corona verschärft die Lage auch bei der krisengeplagten Commerzbank , die 10.000 Stellen streichen will.

Kurzarbeit, Insolvenzen, Stellenabbau - sind Sie betroffen?

Wie geht es Ihnen, wenn Sie solche Meldungen lesen? Das Tagesgespräch fragt nach Ihren Erfahrungen zum Thema Insolvenzen und Entlassungen. Wie gut sind Sie in Ihrem Beruf durch die Krise gekommen? Bangen Sie um Ihr Unternehmen bzw. um Ihren Arbeitsplatz?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn ist Prof. Enzo Weber. Er ist Leiter des Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen" beim IAB , dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Außerdem hat er einen Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung an der Universität Regensburg.

