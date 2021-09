BR24live Tagesgespräch: Ist Aktivismus wichtiger denn je?

Greenpeace, das heißt Schlauchboot gegen Chemietanker. Klein gegen Groß. David gegen Goliath. Bei Greenpeace ging und geht es weiterhin um engagierte Menschen und um spektakuläre Aktionen. Schon vor 50 Jahren trat die Umweltschutzorganisation bevorzugt dort in Erscheinung, wo Probleme sichtbar werden: mit Schlauchboot-Aktionen gegen Dünnsäureverklappung in der Nordsee, mit Kletter-Kampagnen auf die Schlote von dreckigen Kohlekraftwerken, beim Protest gegen das Waldsterben oder gegen das Robbenschlachten in Kanada.

Beharrlich, streitbar, überzeugend

Längst in Greenpeace zu einer weltweit agierenden Organisation geworden. Und natürlich handelt Greenpeace nicht allein: Eine junge Generation, die beharrlich, streitbar und überzeugend agiert, nimmt inzwischen in vielen weiteren Gruppierungen Einfluss. Sie kämpft gegen Erderwärmung und Klimawandel, aber auch für Chancengleichheit, Geschlechtergerechtigkeit, Teilhabe und Menschenrechte. Ist das Engagement von Aktivistinnen und Aktivisten wichtiger denn je? Sind sie Teil einer Bewegung, die noch größer werden soll und muss? Geben Sie sich mit dem Status quo zufrieden oder finden Sie: Gesellschaftliche Veränderung ist heute wichtiger denn je?

Zu Gast im Bayern 2-Tagesgespräch bei Christoph Peerenboom ist Prof. Dr. Sabrina Zajak, Leiterin der Abteilung Konsens & Konflikt beim DeZIM-Institut und Juniorprofessorin für Globalisierungskonflikte, soziale Bewegungen und Arbeit an der Ruhr Universität Bochum.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.