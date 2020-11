vor 14 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

BR24Live: Tagesgespräch - Imam-Ausbildung in Deutschland?

"Radikalisierung von Muslimen" war eines der Themen auf der Islamkonferenz am Dienstag. Die Ausbildung von Imamen in Deutschland soll eine Radikalisierung junger Menschen verhindern. Was ist Ihre Meinung dazu? Diskutieren Sie mit unter 0800/949 5955.