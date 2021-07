BR24live – Tagesgespräch: Hochwasser-Katastrophe in Deutschland

Im Zusammenhang mit den schweren Unwettern sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Allein im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist, so der Stand am Donnerstagvormittag, von vier Toten auszugehen. Dort werden nach Polizeiangaben außerdem 70 Menschen vermisst.

Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW

Das Land habe zwar schon einige Hochwasser erlebt, aber noch kein solches, betont Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen, sagte sie. "So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend."

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will heute die von Überflutungen besonders betroffene Ruhrgebietsstadt Hagen besuchen. Er hat eine Reise zur CSU-Klausur in Bayern abgebrochen und ist in der Nacht nach Nordrhein-Westfalen zurückgekehrt.

Starkregen in Oberfranken

Auch in Bayern gab es in den letzten Tagen wegen der starken Regenfälle Überschwemmungen, besonders Oberfranken war betroffen. In der Nacht zum Mittwoch waren in Stadt und Landkreis Hof bis zu 88 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Keller und Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um, es kam zu Stromausfällen.

Was geht Ihnen angesichts der Hochwasser-Bilder durch den Kopf? Das Tagesgespräch schaut in die von Überschwemmungen betroffenen Gegenden im Westen Deutschlands und in Bayern. Müssen wir in Zukunft wegen des Klimawandels öfter mit solchen Unwettern rechnen? Mit einer Meteorologin klären wir, warum das Wetter derzeit so ist, wie es ist. Moderatorin im Tagesgespräch-Studio ist heute Christine Krueger. Rufen Sie an!

