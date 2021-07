BR24live, Tagesgespräch: Hat der Katastrophenschutz versagt?

Nach der Flutkatastrophe in Deutschland hat das Aufräumen begonnen - und eine Debatte über mögliche Mängel im Katastrophenschutz.

Laute Kritik am Katastrophenschutz

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach meint, Deutschland sei beim Katastrophenschutz genauso schlecht vorbereitet wie beim Pandemieschutz. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sieht schwere Versäumnisse. Rechtzeitige Warnungen der Meteorologen seien nicht hinreichend an die Menschen kommuniziert worden, sagte er. Theurer sprach von einem Systemversagen, für das Bundesinnenminister Seehofer die Verantwortung trage.

Linkspartei-Chefin Susanne Hennig-Wellsow hat gestern Seehofers Rücktritt gefordert. Entweder habe die Regierung die Warnung nicht ernst genommen, oder sie sei nicht mit dem nötigen Nachdruck an die zuständigen Behörden weitergeleitet worden. "Beides wäre unverzeihlich und ein gravierender politischer Fehler", sagte sie.

Der Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, verteidigt das bestehende System. Über Warn-Apps seien 150 Meldungen verschickt worden. Das Problem sei, dass man oft eine halbe Stunde vorher noch nicht sagen könne, welchen Ort es mit welcher Regenmenge treffen werde.

Wie lässt sich der Katastrophenschutz verbessern?

Das Tagesgespräch befasst sich mit der Kritik am Katastrophenschutz. Die zentralen Fragen der Sendung: Ist Deutschland tatsächlich zu schlecht vorbereitet? Was müsste sich ändern? Was meinen Sie? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller sind Frank Roselieb, Direktor des Institut für Krisenforschung in Kiel, und Gerda Hasselfeldt, Präsidentin beim Deutschen Roten Kreuz.

