BR24Live: Tagesgespräch - Hält unsere Demokratie stand?

In den USA wurde der Sitz des Kongresses, das Kapitol, von Trump-Anhängern gestürmt. Dabei kamen vier Menschen ums Leben. Was meinen Sie: Kann die Demokratie solchen Angriffen standhalten? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.