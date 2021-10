BR24live: Tagesgespräch - Der Muezzinruf auch in Bayern?

Seit vergangenen Freitag darf in Köln – befristet auf zwei Jahre und unter bestimmten Bedingungen – der muslimische Gebetsruf ertönen. Möglich macht das ein Modellprojekt. Wäre der Muezzinruf auch in Bayern denkbar? Die CSU-Landtagsfraktion hat sich dagegen ausgesprochen, nachdem das Innenministerium zuvor auf "bau- und immissionsrechtliche Fragen" verwiesen hatte. Man müsse vor Ort abwägen, ob beim Muezzinruf eine Lärmbelästigung vorliege.

Zeichen für religiösen Vielfalt oder Aktionismus?

Das Thema scheidet die Geister, nicht nur in der Politik und bei den Behörden, sondern auch in der muslimischen Community. Umfragen zufolge lehnen es drei Viertel der Bevölkerung ab, dass der muslimische Gebetsruf genauso selbstverständlich zu hören sein sollte wie etwa Kirchenglocken. In Köln hatte bis Donnerstag jedenfalls noch keine Moschee-Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt.

Wie ist Ihre Meinung?

Solange auch Kirchenglocken läuten dürfen, müsste nicht im Sinne der Religionsfreiheit gleiches Recht für alle gelten? Ist das Modellprojekt ein Zeichen der religiösen Vielfalt und des Respekts? Oder sollte der Glaube im öffentlichen Raum zurücktreten?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderator Achim Bogdahn sind Tayfun Keltek, Vorsitzender des Integrationsrates Nordrhein-Westfalen. Sowie die Soziologin und Aktivistin von "Terre des Femmes", Necla Kelek.

Zu Beginn der Sendung wird außerdem der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zugeschaltet.

