BR24Live: Tagesgespräch - Demos gegen Corona-Maßnahmen?

Die Initiative "Querdenken" hat für das Wochenende Gegner der staatlich verordneten Corona-Maßnahmen zu Demonstrationen aufgerufen. Unter anderem soll es in Aichach und in Regensburg Demonstrationen geben. Nach den Ausschreitungen am Samstag bei einer Demo der "Querdenken"- Gruppierung in Leipzig hat Ministerpräsident Markus Söder gefordert, der Verfassungsschutz solle sich intensiver mit der Protestbewegung beschäftigen. Bei der Versammlung in Leipzig mit rund 20.000 Teilnehmern gab es zahlreiche Verstöße gegen die Auflagen zum Infektionsschutz, bis die Polizei die Veranstaltung auflöste.