BR24live: Tagesgespräch - Darf man Immobilienriesen enteignen?

Bei dem bundesweit bisher einzigartigen Volksentscheid stimmte eine Mehrheit von 56 Prozent der Berliner für die Enteignung großer Immobilienunternehmen. Damit ist der Berliner Senat laut Beschlusstext aufgefordert, "alle Maßnahmen einzuleiten", die zur Überführung von Immobilien in Gemeineigentum erforderlich sind, und dazu ein Gesetz zu erarbeiten.

Konkret geht es um Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin, soweit sie eine "Gewinnerzielungsabsicht" verfolgen. Diese sollen vergesellschaftet, also gegen Entschädigung enteignet und in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Betroffen wären rund 240.000 Wohnungen, etwa 15 Prozent des Berliner Bestands an Mietwohnungen.

Ist Vergesellschaftung das richtige Mittel?

Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen", die hinter dem Volksentscheid steht, glaubt, mit Hilfe einer Vergesellschaftung von Wohnungen den Anstieg der Mieten stoppen und langfristig bezahlbare Mieten sichern zu können. Sie beruft sich dabei auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Dort heißt es: "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden."

Wie denken Sie darüber? Was läuft falsch auf dem deutschen Immobilienmarkt? Ist Enteignung ein probates Mittel, um die Mietpreisspirale zu stoppen und mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Oder schadet sie am Ende mehr als sie nutzt? Und: Wie kann das finanziert werden?

Nicht nur in Berlin ist bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut: Wie sieht es in Ihrer Kommune aus? Wie wird hier dem Trend entgegengesteuert?

