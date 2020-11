BR24Live: Tagesgespräch - Corona-Impfstoff fair verteilen?

Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer wollen noch im November einen Antrag auf Zulassung eines Corona-Impfstoffs stellen. Derweil laufen die Beratungen, wie die verfügbaren Impf-Dosen sinnvoll verteilt werden können und wer zuerst welche bekommen sollte. Die Bundesregierung hatte bereits erkennen lassen, dass Risikogruppen wie Senioren und Vorerkrankte sowie Personal aus wichtigen Bereichen wie dem Gesundheitswesen im Blick stehen. Doch nicht nur deutschlandweit, sondern auch international ist eine Verteilung noch nicht geklärt: Bleiben Impf-Dosen nur in den Hersteller-Ländern, oder werden sie auch in andere Kontinente, wie Südamerika oder Afrika exportiert?

Das Tagesgespräch fragt: Wie kann ein Corona-Impfstoff sinnvoll verteilt werden? Wer sollte dabei bevorzugt behandelt werden? Kann es angesichts der Pandemie und einem wohl nur in geringen Mengen verfügbaren Impfstoff überhaupt eine gerechte Verteilung geben? Setzen Sie all Ihre Hoffnung auf die Entwicklung eines Wirkstoffs? Was sollte Ihrer Meinung nach in den nächsten Monaten geschehen, um die Pandemie abzuschwächen?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius sind Frauke Rostalski, Rechtswissenschaftlerin und Mitglied Deutscher Ethikrat, sowie Stephan Exo-Kreischer, Deutschland-Direktor der internationalen Lobby- und Kampagnenorganisation ONE.

