BR24Live: Tagesgespräch - CO2-Steuer eine gute Idee?

Seit diesem Jahr gilt in Deutschland eine neue CO2-Steuer: Pro Tonne CO2, die beim Verbrennen von Diesel und Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Der Preis wird an die Kunden weitergegeben. Das heißt: Tanken wird deutlich teurer. In vielen Haushalten könnten auch die Kosten fürs Heizen steigen.

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha fragt: Zahlen Sie gerne die neue CO2-Steuer? Halten Sie die Steuer sinnvoll in Hinblick auf den Klimaschutz? Sollte sie niedriger oder sogar höher sein? Was für alternative Maßnahmen gebe es Ihrer Meinung noch? Zahlen Sie auch freiwillige Zusatzbeiträge, zum Beispiel bei der Buchung eines Flugtickets?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Prof. Niklas Höhne, Klimaforscher, Universität Wageningen (Niederlande).

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir ab 11.00 Uhr für Sie erreichbar.

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.