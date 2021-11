BR24live - Tagesgespräch: Brauchen wir Lockdown und Impflicht?

Die vierte Welle ist da. Die Maßnahmen gegen Corona werden wieder strenger. Auch Genesen und Geimpfte müssen sich auf verschärfte Regeln einstellen.

Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, hat in der vergangenen Woche gewarnt, dass eine flächendeckende 2G-Regel in der derzeitigen Pandemielage nicht mehr ausreichend sei. Wenn diese Regel nicht konsequent umgesetzt werde, "dann kann sie auch nicht wirken, das ist doch klar", sagte er - und ergänzte: "Es muss Schluss sein damit, dass man diese Laissez-faire-Haltung hat."

Impfpflicht und Lockdown - notwendig gegen Corona?

Das Tagesgespräch fragt: Wie kann es nun weitergehen in der Corona-Pandemie, wenn die Infektionszahlen steigen, die Impfquote aber nicht schnell genug zunimmt? Einfach alles so weiterlaufen zu lassen, das ist offenbar gar keine Option mehr. Die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht hat längst begonnen. Was meinen Sie? Wäre sie sinnvoll - und durchsetzbar? Oder haben Sie Bedenken?

Kommt womöglich bald ein Lockdown - für alle, nicht nur für Ungeimpfte? Ab Mittwoch gelten in Bayern zumindest in den Hotspots schon besonders starke Einschränkungen.

Unser Nachbar Österreich geht ab heute landesweit in den Lockdown. Ab Februar 2022 ist eine allgemeine Impfpflicht vorgesehen.

Zu Gast bei Moderatorin Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch ist Prof. Nikolaus Knoepffler. Der Theologe und Philosoph ist Mitglied des Bayerischen Ethikrats. Außerdem kommt Jakob Maske vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte zu Wort.

