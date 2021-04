BR24Live - Tagegespräch: Wer ist der bessere Kanzlerkandidat?

Markus Söder [zum Portrait] sieht seinen Platz nicht mehr nur in Bayern: Der CSU-Chef ist bereit, als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen zu gehen – wenn die Schwesterpartei ihn unterstützt. Aber auch der CDU-Vorsitzende Armin Laschet [zum Portrait] will antreten. In Berlin und München tagen heute die Präsidien von CDU und CSU unabhängig voneinander. Zur Debatte stehen die Erfolgsaussichten der jeweiligen Parteichefs auf die Kanzlerschaft.

Diskutieren Sie mit!

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wer ist der bessere Kanzlerkandidat? Kann Armin Laschet seine Partei geschlossen hinter sich versammeln? Oder erhält Markus Söder die erhoffte Unterstützung aus der CDU? Wer kann inhaltlich mehr überzeugen? Welche Rolle spielt die Popularität der Kandidaten?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger ist die BR-Landtagskorrespondentin Eva Lell.

