BR24live: Spahn und Wieler werben für Grippeschutzimpfung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, sich gegen Grippe impfen zu lassen. Er selbst habe das auch bereits getan, einfach deshalb, weil er viele Kontakte zu anderen Menschen habe, so Spahn. Die Empfehlung gelte aber besonders für ältere Menschen ab 60, für chronisch Kranke und Schwangere.

Der Minister räumte ein, dass es im vergangenen Jahr so gut wie keine Grippewelle gegeben habe - wegen der Lockdowns und der Corona-Schutzmaßnahmen. Umso höher sei das Risiko allerdings in diesem Jahr, auch wenn das erst einmal paradox klinge. Denn die "Grundimmunität" gegen Grippe sei in der Bevölkerung aktuell schwächer als sonst.

Bund hat frühzeitig Grippe-Impfdosen bestellt

Laut Spahn hat der Bund in diesem Jahr bereits Millionen von Impfdosen bestellt - zusätzlich zu Ärzten und Apothekern. Im Gegensatz zu 2020 stünden jetzt im Herbst bereits ausreichend Impfdosen zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr habe es etwas gedauert mit der Influenza-Impfung, gab Spahn zu. Allerdings habe man dann einen Rekord erreicht: Rund 22 Millionen Menschen hätten sich gegen Grippe immunisieren lassen, normalerweise seien es zwischen 15 und 18 Millionen, so Spahn. Er hoffe darauf, dass die Quote in diesem Jahr ähnlich hoch ausfällt.

Was die Corona-Lage angeht, zeigte sich Spahn zuversichtlich. Man sehe Inzidenzen in den verschiedenen Bereichen, "mit denen wir gut umgehen können", so der CDU-Politiker. Dies liege auch an den Erfolgen beim Corona-Impfen: "Fast vier von fünf Erwachsenen sind geimpft."

Wieler kritisiert Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, hält die Grippeschutzimpfung in diesem Jahr für besonders wichtig. Er betonte, im Winter könnten viele Corona- und Grippefälle gleichzeitig auftreten. Das wiederum könnte die Krankenhäuser dann doch an ihre Belastungsgrenzen bringen.

"Je mehr Risiko-Patienten gegen Grippe geimpft sind, und je mehr Menschen sich an die Hygiene-Regeln halten, desto besser kommen wir durch diesen Winter." RKI-Präsident Lothar Wieler

Kritisch äußerte sich der RKI-Präsident zur Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen - etwa in Bayern und Berlin: "Dies entspricht nicht unseren Empfehlungen."

Mertens rät zu gleichzeitiger Impfung gegen Corona und Grippe

Der Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat auf der Pressekonferenz deutlich gemacht, dass auch eine gleichzeitige Impfung gegen Corona und Grippe ausdrücklich empfohlen wird. In der Praxis bekomme man dann eine Spritze in den rechten und eine weitere Spritze in den linken Oberarm, so Mertens.

Der Stiko-Chef betonte, mittlerweile lägen genug Daten zur Covid-19-Impfung vor, um die Risiken einer solchen Doppel-Impfung ausreichend abschätzen zu können. Voraussetzung sei allerdings, dass es sich bei dem Influenza-Vakzin um einen Totimpfstoff handele, so Mertens.