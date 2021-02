BR24Live: Spahn und Wieler informieren über aktuelle Corona-Lage

Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken bisher nicht entscheidend. Im Gegenteil, die Neuinfektionen stiegen jüngst wieder an und der R-Wert, der anzeigt, wie viele Personen im Durchschnitt von einem mit dem Coronavirus Infizierten angesteckt werden, liegt aktuell wieder über 1.

Ende des Lockdowns gefordert

Dennoch ist in den vergangenen Tagen eine heftige Diskussion über eine Lockerung des Lockdowns entbrannt. So forderte der Einzelhandel, Kanzlerin Merkel müsse bei der nächsten Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 3. März eine Öffnungsstrategie vorlegen, auch CDU-Chef Armin Laschet mahnte "Öffnungen und Perspektiven" an.

Virusmutationen bereiten nach wie vor Sorge

Angela Merkel selbst warnte hingegen angesichts der Ausbreitung hochansteckender Mutationen vor zu schnellen Lockerungen, ebenso wie einige Experten. EVP-Fraktionschef Manfred Weber fordert nun sogar ein Einreiseverbot aus Hochrisikogebieten.

Weitere Themen für Spahn und Wieler könnten die Einführung von Impfnachweisen, der Streit mit der EU über Grenzkontrollen, die Qualität des AstraZenca-Vakzins sowie Corona-Schnelltests sein.

Spahn und Wieler zur Corona-Lage: Live auf BR24 ab 10.15 Uhr.