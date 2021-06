BR24Live: Sollte sich der Sport politisch positionieren?

Das Münchner Stadion darf beim EM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn am morgigen Mittwoch nicht in Regenbogen-Farben beleuchtet werden. Die Europäische Fußball-Union UEFA hat einen entsprechenden Antrag des Münchner Stadtrats abgelehnt.

Regenbogenfarben als Zeichen gegen Homo- und Transphobie

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte gestern in einem Brief an die UEFA appelliert, ein Zeichen gegen Homo- und Transphobie setzen zu dürfen. Anlass war ein jüngst beschlossenes Gesetz in Ungarn, das Informationen über Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit verbieten soll, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sein könnten.

Torwart Manuel Neuer will beim Spiel gegen Ungarn wieder eine Regenbogen-Binde am Arm tragen, wie schon bei den zurückliegenden Spielen. Ganz selbstverständlich ist es nicht - die UEFA hatte dazu am Sonntag noch eine Überprüfung durchgeführt.

Lassen sich Sport und Politik auseinanderhalten?

Was halten Sie von der Debatte rund um die Regenbogen-Beleuchtung? In welchem Zusammenhang sind politische Zeichen angemessen, in welchem eher nicht? Und wie denken Sie allgemein über das Thema Sport und Politik? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch! Zu Gast bei Moderatorin Birgit Kappel ist Jens Weinreich, Journalist, Blogger und Experte zu den großen Sportverbänden.

Die Nummer in die Sendung: 0800 / 94 95 95 5

Sie können uns auch über WhatsApp und Telegram einen Kommentar schicken, den wir dann gegebenenfalls in der Sendung zitieren. Die Nummer dafür ist die 0151 / 7 220 220 7.