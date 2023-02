BR24live: Selenskyj verlangt mehr Tempo bei Waffenlieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an die freie Welt appelliert, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschleunigen. Per Videoschalte sagte er zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz, es sei mehr Geschwindigkeit nötig, denn davon hänge das Leben der Ukrainer ab.

Mit Blick auf das Motto des ersten Teils der Sicherheitskonferenz "David am Dnipro" betonte Selenskyj: Es gebe keine Alternative dazu, dass David Goliath besiegt, "der unser Leben zerstören will". David habe Goliath nicht durch Entschlossenheit geschlagen, sondern durch seine Taten, seinen Mut und den Gebrauch seiner Steinschleuder. Mut habe die Ukraine - aber die Steinschleuder müsse besser werden.

"Waffen zeigen in Richtung unserer Nachbarn"

Putin versuche, Zeit für seine Aggression zu gewinnen. Er könne noch immer viele Leben zerstören. Wenn Entscheidungen verzögert würden, dann nutze es Putin. Je länger die Europäische Union zögere, desto mehr Zerstörung entstehe. Je Länder in Europa keine Einheit erzielt werde, desto kühner werde Russland. Es gebe keine Alternative dazu, dass die Ukraine ein Teil der EU und ein Mitglied der Nato werde.

Während die Ukraine ihre Verteidigung mit neuen Panzern stärken müsse, denke der Kreml darüber nach, wie er die Republik Moldau unter Druck setzen könne. Es gehe nicht nur um die Ukraine, der Kreml könne die Sicherheit aller zerstören - all derer, "die jetzt in München versammelt sind". Selenskyj betonte: "Wir sind alle gemeinsam David." Wenn russische Waffen auf Ukrainer schießen, "zeigen sie schon in Richtung unserer Nachbarn".

Heusgen: Putin hat Zivilisationsbruch begangen

Zuvor hatte der Vorsitzende der Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, bei der Eröffnung beklagt, Putin habe durch den Angriff auf die Ukraine einen "Zivilisationsbruch" begangen. Das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg habe in Europa ein Land einem anderen das Existenzrecht abgesprochen und einen Krieg begonnen.

