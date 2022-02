BR24live: Scholz und Harris sprechen auf der Siko

Sie haben den Grundton zum Auftakt der Sicherheitskonferenz gesetzt: Außenministerin Annalena Baerbock und ihr US-Amtskollege Antony Blinken. "Dies ist keine Ukraine-Krise. Dies ist eine Russland-Krise. Denn die russische Drohung ist weiterhin real", so Baerbock. Und Blinken: "Obwohl wir alles tun, was wir können, um klar zu machen, dass es einen diplomatischen Weg gibt, sind wir tief besorgt, dass das nicht der Weg ist, den Russland eingeschlagen hat".

Demonstration der Geschlossenheit gegenüber Russland

Schulterschluss zwischen Europäern und Amerikanern gegenüber Russland - das ist das Hauptsignal, das von in München ausgehen soll, sagt der Politikwissenschaftler Stephan Bierling: "Wir stehen zusammen, wir stehen hinter der Ukraine, einem bedrohten Land, wir sind gesprächsbereit gegenüber Russland, aber die Russen haben sich ja entschieden, keine Delegation zu schicken, zum ersten Mal in 58 Jahren Sicherheitskonferenz. Deshalb bleibt dem Westen im Grunde nur übrig, sowohl auf Dialog zu setzen, als auch auf Abschreckung zu setzen, und Abschreckung, die in Moskau ankommt, ist Abschreckung durch Geschlossenheit des Westens."

"Die USA werden auch Forderungen stellen"

Hauptredner am zweiten Konferenztag sind Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj. Harris werde in München eins zu eins die Haltung von Präsident Joe Biden wiedergeben, so Bierling. "Kamala Harris wird natürlich für Joe Biden sprechen. Sie ist die Stimme des Weißen Hauses. Und sie wird den Deutschen vor allem sagen, wir stehen mit euch zusammen, aber ihr müsst auch liefern. Das wird sie vielleicht nicht so deutlich aussprechen, aber das wird die versteckte Botschaft sein, weil: sich einen schlanken Fuß zu machen, wie es die Deutschen in Krisen oft tun, das werden ihnen die Amerikaner auf Dauer nicht durchgehen lassen."

McCullom: Deutschland kann sich nicht entziehen

So gut das deutsch-amerikanische Verhältnis aktuell erscheint – die USA erwarten, dass Deutschland mehr Verantwortung übernimmt. Das betont auch Betty McCullom, Abgeordnete der Demokraten im US-Repräsentantenhaus. Sie ist zum ersten Mal bei der Sicherheitskonferenz und sagt, sie verstehe, dass Deutschland etwa aus historischen Gründen zögere, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Aber die Welt drehe sich eben weiter: "Die Welt hat sich verändert, und auch die deutsche Bevölkerung muss sich der Diskussion stellen, wie sie auf diese Veränderungen reagieren will. Die deutsche Regierung muss diese sehr ernste Diskussion führen, aber auch die Bevölkerung. Und ich glaube daran, dass die Deutschen am Ende sagen: wir müssen mehr tun, wir müssen alles uns Mögliche tun, um die Demokratie zu verteidigen."