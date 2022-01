BR24live: Scholz informiert über Corona-Gipfel

In einer Schaltkonferenz beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über den weiteren Corona-Kurs angesichts stark steigender Inzidenzwerte in Deutschland. Bisherige Beschlussentwürfe, die dem BR und weiteren Medien vorliegen, sehen vor, die bisherigen Schutzmaßnahmen beizubehalten - und die Lage weiter zu beobachten, um gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Zumindest in Bayern könnte es aber bald Lockerungen für Kultur und Sport geben, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vergangene Woche angekündigt hatte.

Über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz informiert im Anschluss Bundeskanzler Scholz im Anschluss bei einer Pressekonferenz. BR24 überträgt live.

Bei den Gesprächen gab es laut übereinstimmenden Medienberichten Kritik an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) - wegen der kurzfristigen Verkürzung des Genesenenstatus. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland und der "Bild" zeigten sich mehrere Ministerpräsidenten unzufrieden damit, wie die Entscheidung kommuniziert wurde.

Mehr dazu gleich bei BR24.