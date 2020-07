BR24Live: Rechtsextremismus beim KSK - Was sind die Folgen?

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer erläutert am Nachmittag (14.30 Uhr) welche Konsequenzen sie aus den rechtsextremistischen Vorfällen in der Sicherheitseinheit KSK ziehen will. Ersten Berichten zufolge sind drastische Reformen geplant: von Teilauflösung bis hin zu grundlegenden Änderungen bei Auswahl und Ausbildung.

Brandbrief von KSK-Offizier

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ein KSK-Offizier einen Brandbrief an die Verteidigungsministerin geschrieben hatte, dass rechtsextremistische Tendenzen in der KSK von deren Führung "kollektiv ignoriert oder gar toleriert" würden.