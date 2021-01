BR24Live 11 Uhr: Merkel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beantwortet am Vormittag in Berlin Fragen der Hauptstadtjournalistinnen und -journalisten. Zentrales Thema wird die Bekämpfung der Corona-Pandemie sein, in der die Regierungschefin sich zuletzt für eine Verlängerung des Lockdowns eingesetzt hatte. Bei den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag hatte sie für weitere Schulschließungen gekämpft, stieß dabei aber auf Widerstand der Länder.

Corona-Lage, EU-Gipfel, Verhältnis zu den USA

Bei ihrem Auftritt vor der Bundespressekonferenz dürfte es auch um den EU-Gipfel gehen, bei dem die Staats- und Regierungschefs ebenfalls heute über die Corona-Lage beraten wollen. Nach der Amtseinführung von Joe Biden werden voraussichtlich auch das Verhältnis zu den USA sowie andere aktuelle Themen der internationalen Politik eine Rolle spielen.

Mehr Auftritte als sonst vor Bundespressekonferenz

Damit kommt die Kanzlerin bereits zum vierten Mal seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr in die Bundespressekonferenz, dem Verein der Journalistinnen und Journalisten, die über Bundespolitik berichten. Vor der Corona-Krise stand die Kanzlerin wesentlich seltener in dem Haus am Spreeufer Rede und Antwort. In der Regel nahm sie nur einmal im Jahr die Einladung in den Saal mit der blauen Wand an.