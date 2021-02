BR24Live: Per Gesetz besserer Insektenschutz auf den Feldern?

Heute wird im Bundeskabinett über ein Insektenschutzgesetz beraten. Ein Gesetz, das von Landwirten kritisiert und von Naturschützern unterstützt wird. Gestern gab es Proteste und Mahnwachen. Bei den Landwirten ist von "Enteignung" und "Übergriffen" die Rede, sie wollen nicht die Sündenböcke für das Insektensterben sein.

Steht die Landwirtschaft zu Unrecht im Mittelpunkt der Debatte? Es gibt jedenfalls viele schädliche Faktoren, wie etwa den Klimawandel. In manchen Gegenden wird es Insekten zu heiß oder die Nahrung fehlt. Und auch die Lichtverschmutzung tötet Insekten.

Basis für das Insektenschutzgesetz war der "Aktionsprogramm Insektenschutz" von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Demnach sollen unter anderem an den Rändern von Gewässern Randstreifen von mindestens fünf Metern gelten, auf denen keine Pestizide mehr versprüht werden dürfen. Glyphosat soll nur noch in Ausnahmefällen erlaubt sein, bis es komplett verboten wird. Außerdem sollen der Biotopschutz auf Streuobstwiesen und artenreiches Grünland erweitert werden.

Wie gelingt ein besserer Schutz der Insekten?

Das Tagesgespräch fragt: Was lässt sich zum besseren Schutz der Insekten tun – auch ohne Gesetz? Welche weiteren Tipps kennen Sie, um Insekten lebenswerte Lebensräume zu bieten? Was bringt zum Beispiel ein Ende von Stein– und Schottergärten, um Lebensräume für Insekten zu erhalten? Welche konkreten Veränderungen bräuchte es in der Landwirtschaft? Welche grundlegenden in der Umwelt- und Klimapolitik? Was meinen Sie?

