"Urbi et Orbi" - Papst fordert Schuldenerlass für arme Staaten

Aus dem Petersdom hat sich Franziskus mit dem Segen "Urbi et Orbi" an die Gläubigen in aller Welt gewandt. Er sei in Gedanken bei Kranken, Toten und deren Angehörigen. Wegen der Corona-Pandemie forderte Franziskus den Schuldenerlass für arme Staaten.