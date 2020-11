BR24Live, 10.30 Uhr: Österreichs Kanzler Kurz zu Terror in Wien

Am Montagabend ist es in Wien zu einem Anschlag mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund gekommen. Vier Passanten und ein Angreifer starben, nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA wurden 17 Menschen verletzt.

Der getötete Angreifer sei ein Sympathisant der Terrormiliz IS gewesen, sagte der österreichische Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz am Morgen. Noch sei unklar, wie viele Täter beteiligt waren. Deswegen rief Nehammer die Bevölkerung dazu auf, am Dienstag soweit möglich zuhause zu bleiben und die Innenstadt Wiens zu meiden.

Kanzler Kurz spricht von "widerwärtigem Terroranschlag"

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den Anschlag in Wien am Montagabend als "widerwärtigen Terroranschlag" verurteilt. "Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen", schrieb der österreichische Regierungschef im Kurznachrichtendienst Twitter.

"Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren", schrieb Kurz weiter. "Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke." Kurz dankte auch der EU-Spitze und anderen Staatschefs, die nach dem Anschlag am Montagabend ihr Mitgefühl ausgedrückt hatten. Die Regierung hält wegen des Anschlags um 9 Uhr - per Videokonferenz - einen Sonderministerrat ab.

Geplant ist, dass sich Bundeskanzler Kurz anschließend zwischen 10 und 12 Uhr an die Bevölkerung wendet. BR24 überträgt live.

Um 12 Uhr wollen Kurz und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) dann den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sowie die Fraktionschefs der Parlamentsparteien im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch empfangen. Danach soll eine gemeinsame Kranzniederlegung am Tatort folgen, um der Opfer zu gedenken.