BR24Live: Österreichs Innenminister zu Terror-Anschlag von Wien

In einer Rede an die Nation hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz angesichts des Terroranschlags in Wien vor einer Spaltung der Bevölkerung gewarnt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat ein islamistischer Attentäter am Abend vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt. In der Pressekonferenz am Nachmittag äußert sich Innenminister Karl Nehammer mit den Leitern der Ermittlungsbehörden zum bisherigen Erkenntnisstand. Über den Terroranschlag herrscht weltweites Entsetzen.