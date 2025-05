BR24live: Neuer Papst feiert erste Messe in Sixtinischer Kapelle

Heute um 11 Uhr zelebriert Papst Leo XIV. seine erste Messe als neues Oberhaupt der katholischen Kirche – zurück an dem Ort, an dem er gestern gewählt wurde: der Sixtinischen Kapelle. Diesmal ist – anders als beim Konklave – die Öffentlichkeit zugelassen. Millionen Menschen weltweit verfolgen gespannt, wie sich der neue Papst in seiner ersten großen liturgischen Handlung präsentiert und welche Themen er vor den Kardinälen in seiner Predigt ansprechen wird.

Ein besonderer Moment der Kirchengeschichte

Der Gottesdienst zu Beginn des neuen Pontifikats ist auch symbolisch bedeutsam: Noch einmal kehrt der Papst an den Ort seiner Wahl zurück. Besonders aufmerksam wird beobachtet, ob Leo XIV. an die liturgische Schlichtheit seines Vorgängers Franziskus anknüpft oder stärker auf traditionelle Elemente setzt. Schon bei seinem ersten Auftritt auf dem Balkon des Petersdoms trug er Schulterumhang und Stola – ein sichtbares Zeichen der Rückbesinnung auf alte päpstliche Gewänder.

Der neue Papst feiert seine erste Messe in der Sixtinischer Kapelle, BR24live ab 10.50 Uhr.

Die Wahl von Leo XIV.: Schnell, historisch – und amerikanisch

Am Donnerstagabend, am zweiten Tag des Konklaves, stieg nach vier Wahlgängen weißer Rauch auf. Kurz darauf verkündete der Kardinalprotodiakon auf Latein: "Habemus papam". Der Jubel auf dem Petersplatz war groß, mehr als 100.000 Menschen begrüßten den neuen Papst. Der 69-jährige US-Amerikaner Robert Francis Prevost – nun Leo XIV. – ist der erste Pontifex aus den Vereinigten Staaten.

Zuvor war Prevost als Missionar und Bischof in Peru tätig und hatte zuletzt im Vatikan die weltweite Bischofskongregation geleitet – eine Schlüsselfunktion. Seine internationale Erfahrung und sein Ruf als Vermittler zwischen verschiedenen Lagern gelten als entscheidend für seine Wahl.

Ein Papst der Brücken – mit Blick nach vorne

Mit Leo XIV. beginnt eine neue Phase für die rund 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit. In seiner ersten Ansprache rief er dazu auf, "Brücken zu bauen" und den Dialog zu suchen. Große Aufgaben warten: die Zukunft der Kirche in Europa, der Umgang mit Missbrauchsskandalen, Fragen zu Frauen, Homosexuellen und dem Zölibat. Der neue Papst wird sich daran messen lassen müssen, wie er Antworten auf diese Herausforderungen findet – mit Augenmaß, aber auch mit Klarheit.

Am Sonntag ist ein weiteres großes Zeichen geplant: Ein Gebet auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Gläubigen. Die eigentliche Amtseinführung folgt in der kommenden Woche.

Mit Informationen von dpa und AFP