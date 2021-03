BR24Live: Spahn hält Rücknahme der Öffnungen für möglich

RKI-Vize mahnt zu Verzicht auf Reisen und Kontakte

Auch der Vize-Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schaade, warnte vor schwierigen Wochen. "Es ist sehr gut möglich, dass wir um Ostern eine ähnliche Lage haben wie vor Weihnachten mit sehr hohen Fallzahlen, sehr vielen schweren Verläufen mit Todesfällen und Krankenhäusern, die stark belastet sind", sagt Schaade. Er appellierte an die Menschen, ihre Kontakte zu reduzieren und sich an die Hygieneregeln zu halten. "Verbringen Sie die Ostertage nur im engsten Kreis", sagt Schaade. "Ich bitte Sie auch, verzichten sie auf Reisen im In- und Ausland."

Lauterbach: "Müssen zurück in den Lockdown"

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte angesichts exponentiell steigender Infektionszahlen dezidiert die Rücknahme von Öffnungen. "Wir müssen zurück in den Lockdown", sagte er. Je früher man wieder in den Lockdown zurückkehre, desto kürzer könne dieser sein, so Lauterbach. Zu zögern, mache hier keinen Sinn.

Aufgrund der aktuellen Zahlen werde Deutschland bereits Mitte April wieder mehr als 200 Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen haben. Dies würde dann rasch zu einer Überlastung der Intensivstationen führen. Lauterbach verlangte zudem, alle Reisenden müssten bei der Rückkehr getestet werden.

"Ich würde den Astrazeneca-Impfstoff jederzeit akzeptieren"

Lauterbach begrüßte die Wiederzulassung des Impfstoffes von Astrazeneca. Nebenwirkungen wie Thrombosen gebe es auch bei anderen Arzneimitteln. Zudem sei nicht sicher, dass der Impfstoff die Thrombosen ausgelöst habe. Selbst wenn man selbst dies annehme, sei die Kosten-Nutzen-Relation des Impfstoffes aber immer noch sehr gut, das Vakzin habe sich bewährt und sei sehr wirksam. "Ich würde diesen Impfstoff jederzeit akzeptieren", sagte Lauterbach.