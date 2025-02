BR24live: MSC 2025 in turbulenten Zeiten des Umbruchs

Eine der wichtigsten Fragen auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist zweifellos: Wird es neue Schritte für einen Friedensprozess zwischen Russland und der Ukraine geben? US-Präsident Donald Trump hat jüngst erst die jahrelange Haltung der USA zur Ukraine umgestellt und klargemacht, dass er und Russlands Präsident Wladimir Putin sich einig darin sind, Friedensverhandlungen zu beginnen.

Laut Trump haben beide mehr als eine Stunde lang telefoniert und "ich denke, wir sind auf dem Weg Richtung Frieden". Trump gab ebenfalls bekannt, dass er danach mit dem Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, sprach. Trump und Putin wollen sich demnach bald in Saudi-Arabien treffen.

Bis dahin sollen weitere Schritte unternommen werden, wobei der erste auf der MSC passieren wird: US-Vizepräsident J.D. Vance und US-Außenminister Marco Rubio werden mit Selenskyj zusammentreffen.

Auf der Tagesordnung: Herausforderungen für die globale Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Demokratie und die Klimakrise

Welche Rolle wird Europa innerhalb dieses Friedensprozesses spielen? Europas führende Politikerinnen und Politiker sowie Sicherheitsexpertinnen und -experten sind herausgefordert, darauf Antworten zu finden. Die MSC findet vom 14. bis 16. Februar 2025 im Hotel Bayerischer Hof statt.

BR24 überträgt weite Teile der MSC - eingebettet in diesen Artikel.

Die Eröffnung der MSC obliegt in diesem Jahr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Danach gibt es weitere Vorträge und Diskussionsrunden zu den Themen globale Sicherheit, die Widerstandsfähigkeit der Demokratie und die Klimakrise.

Nato und die USA: Über die Zukunft der transatlantischen Partnerschaft

Am Samstag liegt der Hauptfokus aus der transatlantischen Partnerschaft zwischen der Nato und den USA, zwischen Europa und Nordamerika: Wie kann die transatlantische Sicherheit trotz verschiedener Ansichten weiterhin bestehen? Der Sonntag steht im Zeichen der Rolle Europas in der Welt.

Außerdem wird Jens Stoltenberg Christoph Heusgen als Vorsitzenden der MSC ablösen.

Unerwünscht: AfD und BSW nicht bei Münchner Sicherheitskonferenz

Die AfD und das BSW sind auch in diesem Jahr nicht zur MSC eingeladen. Konferenzleiter Heusgen begründete die Entscheidung in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur damit, dass beide Parteien nicht dem Grundprinzip der Konferenz – "Peace through dialogue", also "Frieden durch Dialog" – entsprächen.

"Sowohl die AfD als auch das BSW haben den Deutschen Bundestag verlassen, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesprochen hat", sagte Heusgen. "Das ist das Gegenteil von Dialog und Ähnliches möchte ich auf der Konferenz nicht erleben. Auch deshalb habe ich mich entschieden, in diesem Jahr keine Politiker von AfD und BSW einzuladen."

Mit Informationen von dpa