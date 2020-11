BR24Live: Merkel und Söder äußern sich zu Corona-Gipfel

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert - und um die Beschlüsse von Bund und Länder ergänzt.

Klassen-Teilungen für Schulen, Maskenpflicht für alle Schüler im Unterricht, eine fünf- bis siebentägige Schnupfen-Quarantäne, noch strengere Kontaktbeschränkungen im öffentlichen wie auch privaten Raum: Angesichts hoher Corona-Zahlen wollte die Bundesregierung in der Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Länder heute Nachmittag ursprünglich deutlich schärfere Anti-Corona-Maßnahmen durchsetzen. Gegen mehrere dieser Punkte gab es aber schon vor den Beratungen heftigen Widerstand aus mehreren Bundesländern, auch in der Videoschalte wurde offenbar kontrovers gerungen.

Die Beschlussvorlage für die Videoschaltkonferenz wurde im Lauf des Tages abgeschwächt, übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren schließlich wesentliche Forderungen des Bundes in in dem Papier gar nicht mehr enthalten oder nur noch als Appell.

Nach der Schaltkonferenz informiert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), und dessen Stellvertreter, dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), über die Ergebnisse.

Ministerpräsidenten erinnern an vereinbartes Vorgehen

Vertagt wurde offenbar insbesondere die Entscheidung über Einschränkungen an Schulen. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), betonte im Deutschlandfunk Kultur, für sie selbst habe heute und "die nächsten Wochen" absolute Priorität, dass weiter Kitas und Schulen geöffnet bleiben. Sie forderte die Bundesregierung und das Robert Koch-Institut auf, eine statistische Auswertung der Infektionsfälle bei Schülern und Lehrern vorzulegen. Klassen-Halbierungen würden laut Schwesig zwangsläufig zu Wechselunterricht führen. Sie halte es aber für ganz wichtig, den Präsenzunterricht an jedem Tag für die Schüler aufrechtzuerhalten.

Dagegen forderte Bayerns Ministerpräsident Söder, sich im Lauf der Woche auf "alternative Unterrichtsformen" vorzubereiten. Insbesondere bei höheren Klassen plädiert Söder für Klassenteilungen und den Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht. Denn sein Eindruck sei, "dass gerade in der Schule doch Infektionsgeschehen ist", argumentierte der Ministerpräsident im ZDF.

Lauterbach hält Schulen für "Achillesverse der Pandemie"

Der SPD-Gesundheitsexperte im Bundestag, Karl Lauterbach, betonte bei "Bild Live", an den Schulen müsse "ganz dringend" etwas verändert werden. Schulen seien zur Achillesverse der Pandemie geworden. Er sprach sich dafür aus, Klassen zu teilen und die Quarantäneregeln an Schulen zu verändern: Neben Schülern müssten auch deren Eltern in Quarantäne.

Ministerpräsidenten: Wirkung des Teil-Lockdowns abwarten

Mehrere Ministerpräsidenten hatten vor dem Treffen verlangt, bei der ursprünglichen Abmachung zu bleiben und zunächst die Wirkung des Teil-Lockdowns abwarten, bevor weitere Maßnahmen beschlossen werden. "Ich bin einfach dafür, dass man das macht, was man den Menschen auch gesagt hat", betonte beispielsweise Schwesig. Ihr nordrhein-westfälischer Amtskollege Armin Laschet (CDU) sprach sich ebenfalls gegen grundlegende Entscheidungen bei der heutigen Spitzenrunde aus. Diese sei als ein "Zwischenbilanztermin" gedacht.