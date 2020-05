BR24Live: Merkel über weiteres Vorgehen in der Coronakrise

Wie soll in Deutschland weiter mit den Corona-Maßnahmen verfahren werden? Darüber beraten am heutigen Mittwoch erneut die Regierungschefs von Bund und Ländern zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Entscheidung über Bundesliga-Fortsetzung erwartet

Auf der Tagesordnung stehen Konzepte für Lockerungen in den Bereichen Kita, Schule und Sport. Diskutiert werden dürfte dabei auch die Frage, ob die Bundesliga-Saison fortgesetzt werden soll oder nicht.

Die Zeichen für eine Fortsetzung stehen nicht schlecht - trotz des jüngsten Skandal-Videos des umgehend suspendierten Hertha-Profis Salomon Kalou, anhaltender Bedenken der Kritiker und weiterer Corona-Fälle beim Erstligisten Borussia Mönchengladbach und Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

Neben den Länderchefs und der Sportministerkonferenz hegen auch der für den Sport zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keine Zweifel am nachgebesserten Hygiene-Konzept der Deutschen Fußball Liga. Der Ball liegt jetzt bei der Kanzlerin.

Bundesländer kündigten bereits weitere Lockerungen an

Bereits vor den Beratungen kündigten mehrere Bundesländer, darunter auch Bayern, eigenständig Lockerungen der Corona-Beschränkungen an - auch für Restaurants und Tourismusbetriebe. Das sollte laut Merkel ursprünglich erst später diskutiert werden.

Die Wirtschaftsminister der Länder verständigten sich dann am Dienstagabend mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ab dem 9. Mai auf eine bundesweit, kontrollierte Öffnung des Gastgewerbes. Für touristische Beherbergungen wird eine Öffnung bis Ende Mai angepeilt. Die Empfehlung der Minister soll auch Thema in der Bund-Läner-Schalte mit Merkel sein.

Bayern hatte zuvor bereits eigene Regeln für Gastronomie und Hotels vorgelegt. Demnach dürfen Restaurants mit entsprechenden Abstandsregelungen ihre Außenbereiche am 18. Mai wieder öffnen. Das gilt auch für Biergärten - allerdings sollen sie laut Söder nur bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Innenräume der Speiselokale sollen eine Woche später am 25. Mai folgen, dabei soll es vermehrt Einzeltische geben.

Hotels dürfen ab dem 30. Mai wieder Touristen beherbergen. Wellness-Bereiche bleiben vorerst geschlossen.

Merkel und Söder für Obergrenze bei Corona-Neuinfektionen

Der Kampf gegen die Corona-Pandemie habe sich in den vergangenen Tagen gut entwickelt, sagte die Kanzlerin am Dienstag laut Teilnehmerkreisen in einer Sitzung der Unionsfraktion. Deshalb könne man nun über weitere Lockerungen sprechen. Sie machte aber auch deutlich: Wenn sich in einer Region ein Infektionsgeschehen zeige, seien dort lokal Maßnahmen zu ergreifen, damit nicht wieder das ganze Bundesgebiet in Mitleidenschaft gezogen werde.

Dem pflichtete auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei. Er unterstützt Merkels Forderung nach einer Obergrenze bei Neuinfektionen, ab der die bisherigen strengen Maßnahmen wieder in Kraft treten sollen.

"Ja, ich halte diese Idee für richtig", sagte Söder in einem BR extra mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche. So hätte man eine Art Kennzahl. Man brauche ein Gefühl dafür, wann gegebenenfalls wieder stärker eingegriffen werden muss, erklärte der bayerische Ministerpräsident.

Söder hofft außerdem auf umfassendere bundesweite Planungen. "Wir müssen endlich zu grundlegenden, langfristigen Plänen kommen und uns nicht nur von Woche zu Woche hangeln", sagte der CSU-Politiker.