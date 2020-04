Merkel kritisiert Corona-Lockerungen der Länder: "Zu forsch"

9.19 Uhr: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis"

Merkel fordert in der Corona-Krise von der Bevölkerung Disziplin. Trotz erster Erfolge müsse klar sein: "Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen auf dünnstem Eis." Die Situation sei trügerisch. "Wir sind noch nicht über den Berg." Sie mahnte, nicht auf das Prinzip Hoffnung zu vertrauen, wenn man nicht davon überzeugt sei. Sie forderte auch die Länder auf, das Erreichte nicht aufs Spiel zu setzen. Daher sei Ausdauer nötig. Sie trage die Beschlüsse der Länder mit, aber die Umsetzung bereite ihr Sorgen. Einige Länder seien hier "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch" vorgegangen.

9.15 Uhr: Produktion von Schutzgütern wird ausgebaut

Bei der Produktion von Schutzgütern wollen Deutschland und die EU laut Merkel unabhängiger von Drittländern werden. Daher würden die Produktionskapazitäten konsequent ausgebaut. Geholfen habe der Bundesrepublik in der Corona-Krise bisher die relativ hohe Zahl an Intensivbetten sowie die hohen Test-Kapazitäten.

9.12 Uhr: Kanzlerin verteidigt Corona-Beschränkungen

Die Kanzlerin verwies darauf, dass wir nicht in der Endphase der Corona-Pandemie leben, "sondern am Anfang". Man werde noch lange mit dem Virus leben müssen. Mit Blick auf die Beschränkungen des öffentlichen Lebens sagte Merkel: "Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung." Die Isolation sei grausam. Die harten Einschränkungen seien ihrer Meinung nach aber notwendig und hätten geholfen, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen Corona. Das Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe bisher stand.

9.06 Uhr: Merkel: Größte Bewährungsprobe seit dem Zweiten Weltkrieg

Bundeskanzlerin Merkel hat die Corona-Krise als eine Bewährungsprobe bezeichnet, wie sie Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, seit der Gründung der Bundesrepublik nicht erlebt habe. Es gehe gegenwärtig um den "Zusammenhalt unserer Gesellschaft und in Europa".

8.45 Uhr: Debatte über Corona-Exit erwartet

Im Anschluss an ihre Rede um 9.00 Uhr ist eine eineinhalbstündige Debatte vorgesehen. Für besonderen Zündstoff dürfte dabei die Frage sorgen, wann und in welcher Weise die Corona-Schutzmaßnahmen wieder gelockert werden können.

Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am 22. März ein weitgehendes Kontaktverbot für die Bürger und weitere Maßnahmen wie das Schließen vieler Geschäfte beschlossen. Durch das Herunterfahren des öffentlichen und privaten Lebens sollte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingedämmt werden. Nach ersten Erfolgen kam es in dieser Woche zu leichten Lockerungen der Beschränkungen. Merkel hat in den vergangenen Tagen jedoch mehrfach vor leichtsinnigem Verhalten gewarnt und weiter Disziplin angemahnt.

8.37 Uhr: Rede vor Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU

Es wird erwartet, dass sich Merkel auch zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Nachmittag äußern wird, bei denen es ebenfalls um die Bekämpfung der Corona-Pandemie gehen wird.

8.30 Uhr: Merkels erste Regierungserklärung zur Corona-Krise

Seit gut vier Wochen ist in Deutschland das öffentliche Leben mehr oder weniger zum Stillstand gekommen – verursacht durch die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Um 9.00 Uhr will sich Bundeskanzlerin Merkel im Bundestag dazu erneut äußern. Im Rahmen einer Regierungserklärung will sie erläutern, wie die Regierung in der Krise weiter vorgehen will.

BR24 zeigt die Regierungserklärung im Livestream.

Es ist die erste Regierungserklärung Merkels zur Corona-Krise. In der Bundestagssitzung Ende März befand sie sich in Quarantäne, weil sie zuvor Kontakt zu einem Arzt gehabt hatte, der anschließend positiv auf das Virus getestet worden war. Sie wurde damals von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) vertreten.