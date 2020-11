BR24Live: Merkel gibt Regierungserklärung zu Corona-Kurs ab

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erläutert heute um 9.00 Uhr im Bundestag das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Zwanzig Minuten sind für die Regierungserklärung vorgesehen. Merkel will dabei die Beschlüsse, die gestern Abend in der Runde mit den Ministerpräsidenten getroffen wurden, vorstellen. Danach sind rund eineinhalb Stunden Debatte geplant – diese dürfte hitzig werden.

Abstimmung über Parlamentsvizepräsidenten

Im Anschluss stimmt das Plenum über zwei Vorschläge für die Wahl von Parlamentsvizepräsidenten ab. Der SPD-Vorschlag – die ostdeutsche Dagmar Ziegler, als Nachfolgerin des verstorbenen Thomas Oppermann - dürfte problemlos durchgehen.

Weniger wahrscheinlich ist das beim Kandidaten der AfD, Harald Weyel. Die AfD ist bisher mit jedem Personalvorschlag für den Vizepräsidentenposten gescheitert. Nachdem Gäste der Partei in der vergangenen Woche durch Störaktionen im Bundestag aufgefallen waren, haben die Differenzen mit den anderen Fraktionen eher noch zugenommen.

Bundestag will 20.000 neue Stellen für Altenpflege

Außerdem stimmt der Bundestag über einen Gesetzentwurf ab, mit dem Gesundheitsversorgung und Pflege gestärkt werden sollen. Vorgesehen sind unter anderem die Finanzierung von 20.000 zusätzlichen Stellen in der Altenpflege und eine zusätzliche Finanzspritze von fünf Milliarden Euro für die gesetzlichen Krankenversicherungen wegen der Corona-Krise.